الشيخ زغيب: بأي حق يتم إلغاء رحلة تقل 120 طالبا لبنانيا من كييف إلى لبنان؟ – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 23:48

الشيخ زغيب: بأي حق يتم إلغاء رحلة تقل 120 طالبا لبنانيا من كييف إلى لبنان؟

منذ 1 ساعة 16 June، 2020
المفتي الشيخ عباس زغيب
المفتي الشيخ عباس زغيب
لبنان

سأل المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من قبل المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ودار الافتاء الجعفري متابعة ملف الطلاب اللبنانيين في الخارج ببيان، “رئيس الحكومة حسان دياب والحكومة مجتمعة بأي حق يتم إلغاء رحلة تقل 120 طالبا لبنانيا من العاصمة الأوكرانية كييف إلى لبنان وهم يعانون من أحوال مادية صعبة؟”.

ووضع “هذه القضية في عهدة وزير الصحة العامة حمد حسن”، متسائلا: “كيف يسمح بقدوم رحلات تجارية وعلى علم مسبق بأن على متنها مصابين بكورونا، بينما لا يسمح لطلاب اوضاعهم الاقتصادية صعبة، ويتم تأخير عودتهم الانسانية”، وقال: “إن هناك طلابا، نتيجة الحجز المسبق للتذاكر، قطعوا مسافات تتراوح بين ال500 كلم و700 كلم للوصول إلى كييف، كما ذكر ذلك الطالب دانيال فياض في رسالته الصوتية التي وصلتنا منه، وأوصلناها كما هي إلى وزير الصحة الذي ورد اسمه بأنه لم يقبل بعودتهم. كما وصلت الرسالة ايضا إلى وزير الخارجية”.

وذكر بـ”الحكمة القائلة: من لا يرحم لا يرحم”، معتبرا أن “هذه القضية وطنية بامتياز، وحياة الطلاب هي خط أحمر لا يمكن التهاون به”، مطالبا “الحكومة مجتمعة ووزيري الصحة والخارجية خصوصا، بالاهتمام بصحة الطلاب وعودتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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