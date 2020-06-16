بريطانيا: بدء اختبار لقاح مضاد لكورونا على 300 متطوع – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2020 - 23:46

بريطانيا: بدء اختبار لقاح مضاد لكورونا على 300 متطوع

منذ 22 mins 16 June، 2020
5ee8e5424c59b772797f586d
أخبار دولية - بريطانيا

يشرع هذا الأسبوع باحثون في جماعة “إمبريال كولدج” بالعاصمة البريطانية لندن في اختبار لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد على 300 شخص.

وسيتلقى المشاركون الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و70 سنة جرعتين من اللقاح على مدى الأسابيع القادمة، على أن يبلغ عدد المتطوعين لاحقا 6 آلاف بعد نجاح التجربة الأولى.

وكانت الحكومة البريطانية قدمت 41 مليون جنيه إسترليني لدعم مشروع تطوير اللقاح الذي يأتي بعد لقاح سابق طوره باحثون من جامعة أوكسفورد وبدأ تجريبه على البشر.

وكان وزير الأعمال البريطاني ألوك شارما أشاد بأبحاث الجامعة، مؤكدا أن “التقدم السريع في تطوير لقاح جامعة إمبريال كولدج هو شهادة على براعة ومثابرة باحثي بريطانيا”.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة