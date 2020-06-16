كورونا في الاردن.. تسجيل إصابتين جديدتين

أعلنت وزارة الصحة في الأردن الثلاثاء تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، إحداهما محلية والأخرى خارجية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى 981 حالة.

وقالت الوزارة إن “الاصابة المحلية كانت لأحد الكوادر الصحية التي تقوم برعاية المصابين في العاصمة عمان”، وأضافت أن “الحالة الثانية تعود لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري”، مؤكدة أنه “تم التعامل معه وفق البروتوكول المتبع”.

ولفتت الوزارة الى “تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة”، وأشارت إلى أنه “قد تم إجراء 8950 فحصا مخبريا، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ اكتشاف أول حالة إصابة بـ”كوفيد 19″، 292623 فحصا”.

المصدر: روسيا اليوم