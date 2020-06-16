إيران: إستئناف إقامة صلاة الجمعة بطهران الاسبوع المقبل

أعلن مجلس التخطيط السياسي لائمة الجمعة في ايران ان صلاة الجمعة في العاصمة طهران ستستأنف بدءا من الاسبوع المقبل بعد انقطاع دام ثلاثة اشهر بسبب جائحة كوورنا.

واوضح بيان لمجلس التخطيط السياسي لائمة الجمعة انه بالتنسيق التام مع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا ومراعاة التعليمات الصحية والمحافظة على صحة المواطنين، تم اقامة ما مجموعه 587 صلاة جمعة الأسبوع الماضي في المناطق الصفراء (القليلة المخاطر) بالاضافة الى المناطق البيضاء (الخالية من كورونا) والتي اكد المسؤولون والاجهزة المعنية في اماكن صلاة الجمعة استعدادهم لاجراء البروتوكولات الصحية.

واشار البيان الى عدم اقامة صلاة الجمعة في 200 منطقة صفراء بسبب عدم توفر الشروط المطلوبة، كما ان صلاة الجمعة لا تقام في 106 مناطق حمراء بسبب انتشار وباء كورونا، واكد ان “صلاة الجمعة ستقام مجددا في العاصمة طهران بدءا من يوم 27 حزيران/يونيو الجاري”، داعيا “المصلين الى التعاون مع الجهات المسؤولة والالتزام بالتوصيات الصحية”.

المصدر: وكالة فارس