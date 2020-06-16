حسن: لصون مصلحة المريض والمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 19:08

حسن: لصون مصلحة المريض والمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة

منذ 27 mins 16 June، 2020
وزير الصحة العامة حمد حسن
لبنان

إستهل وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن الثلاثاء سلسلة زياراته للمستشفيات الخاصة بعد جولاته على غالبية المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية، بتفقد مستشفى هارون في المتن الشمالي، حيث كان في استقباله نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

وأكد حسن أن “هذه المستشفيات شريك أساسي لوزارة الصحة العامة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”، مبديا “الحرص على استمرار التعاون وتطويره، ولافتا إلى “أهمية صون مصلحة المريض أولا والمحافظة ثانيا على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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