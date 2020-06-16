حسن: لصون مصلحة المريض والمحافظة على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة

إستهل وزير الصحة العامة في لبنان حمد حسن الثلاثاء سلسلة زياراته للمستشفيات الخاصة بعد جولاته على غالبية المستشفيات الحكومية في المناطق اللبنانية، بتفقد مستشفى هارون في المتن الشمالي، حيث كان في استقباله نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون.

وأكد حسن أن “هذه المستشفيات شريك أساسي لوزارة الصحة العامة خصوصا في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان”، مبديا “الحرص على استمرار التعاون وتطويره، ولافتا إلى “أهمية صون مصلحة المريض أولا والمحافظة ثانيا على جودة الخدمات التي تقدمها المستشفيات الخاصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام