كرامي: الجامعة اللبنانية تشكل “الأمن القومي التعليمي” في لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 19:08

كرامي: الجامعة اللبنانية تشكل “الأمن القومي التعليمي” في لبنان

منذ 38 mins 16 June، 2020
فيصل كرامي
لبنان

أكد النائب فيصل كرامي ان “الجامعة اللبنانية تشكل الأمن القومي التعليمي في لبنان”.

وقال كرامي خلال زيارته رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب الثلاثاء إن “رؤيته للبنان ترتكز على 4 أسس هي، المؤسسة العسكرية (الجيش) والاقتصاد والقضاء والعلم والثقافة”، واعتبر ان “الجامعة اللبنانية هي المدماك الأساس في بند العلم والثقافة”.

وطالب كرامي “الحكومة بدعم الجامعة اللبنانية”، وشدد على “ضرورة إيجاد حلّ لملف الأساتذة المتعاقدين بالساعة، خصوصًا مع توقّع تضاعف أعداد الطلاب الذين سينتسبون إلى الجامعة اللبنانية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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