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June 16 2020 - 19:08

“لقاء خلدة” اجتمع في منزل ارسلان

منذ 1 ساعة 16 June، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

عقد “لقاء خلدة” اجتماعا الثلاثاء في دارة رئيس الحزب “الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان.

وقد ضم اللقاء إلى ارسلان، وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفيه، رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب، الوزير السابق صالح الغريب، الشيخ نصر الدين الغريب، عضو قيادة حركة “النضال اللبناني العربي” طارق الداود، قاضي المذهب الدرزي الشيخ نزيه أبو ابراهيم، فاروق الأعور ورائد محمود عبد الخالق، بالإضافة إلى نائب رئيس الحزب الديمقراطي نسيب الجوهري وعضو المجلس السياسي لواء جابر ومستشار أرسلان المحامي فرحان أبو حسن.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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