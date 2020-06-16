أسامة سعد: الشعب الفلسطيني سيسقط “مخطط الضم” كما أحبط “صفقة القرن” – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 19:08

أسامة سعد: الشعب الفلسطيني سيسقط “مخطط الضم” كما أحبط “صفقة القرن”

منذ 2 ساعة 16 June، 2020
اسامة سعد
لبنان

دعا الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” في لبنان النائب أسامة سعد إلى “تجنيد كل الطاقات لمواجهة المخطط الأميركي – الاسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية”، وشدد على أن “المخطط المذكور ليس قدرا محتوما، بل في الإمكان إفشاله وإسقاطه”.

وقال سعد الثلاثاء إن “القرار المشار إليه يندرج في إطار صفقة القرن التصفوية ويحظى بتشجيع كبير من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولا تقتصر أخطاره على الفلسطينيين، بل هو يطاول أيضا كل دول الطوق المحيطة بفلسطين ومن ضمنها لبنان”.

وأضاف سعد ان “القرار الاسرائيلي بتنفيذ مخطط الضم يأتي في إطار الاستراتيجية الصهيونية لابتلاع أراضي فلسطين التاريخية بكاملها وهو يستفيد من حال الانقسام الفلسطيني، ومن الانهيارات الكبرى في الوضع العربي، وانهماك العديد من الدول العربية في مشاكلها الداخلية، وتسابق أنظمة عربية عدة على نيل رضى واشنطن وعلى التطبيع مع العدو الصهيوني”.

وأكد سعد أن “الشعب الفلسطيني برفضه الشامل للاحتلال الصهيوني ومخططاته التوسعية سينجح في اسقاط مخطط الضم، كما سبق له أن نجح في محاصرة صفقة القرن وإحباطها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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