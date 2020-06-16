“حركة الأمة”: نحذر من التآمر على سوريا واستهداف المقاومة لحسابات أميركية صهيونية رجعية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 17:32

“حركة الأمة”: نحذر من التآمر على سوريا واستهداف المقاومة لحسابات أميركية صهيونية رجعية

منذ 8 mins 16 June، 2020
حركة الأمة
لبنان

حذرت “حركة الأمة” في لبنان من “الانخراط في لعبة التآمر على سوريا والدخول في لعبة حصارها واستهداف المقاومة لحسابات أميركية وصهيونية ورجعية”.

ولفتت الجبهة الثلاثاء إلى أن “أيتام جيفري فيلتمان الذين كانوا في كل المحطات المصيرية والوطنية يطلقون تهديداتهم ويكشفون عن وجوههم السافرة ضد المقاومة وشعبها ووطنها، يطلون هذه المرة بهلوساتهم ويبشروننا بالويل والثبور وعظائم الأمور نتيجة العقوبات الجديدة جراء قانون قيصر الأميركي”.

ونبهت الجبهة من “الاستغلال الرخيص للأزمة السياسية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان واللبنانيون، التي يقوم بها بعض القوى والأطراف الداخلية، لتجهيل المسبب الحقيقي لسلسة الأزمات التي نعانيها جراء السياسة الاقتصادية الريعية المتوحشة التي راكمت الدين العام والعجز في الخزينة”.

وأشارت الجبهة الى أن “العديد من الأصوات الوطنية كانت قد حذرت منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي من هذه السياسية الليبرالية المتوحشة، التي سيكون لها في المدى البعيد أوخم العواقب على البلاد والعباد، لكن لا حياة لمن تنادي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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