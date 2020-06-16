معدل الإصابات بـ “”كوفيد-19” في السعودية يتراجع بشكل طفيف

سجلت أعداد الإصابات بفيروس “كورونا” في السعودية الثلاثاء، انخفاضا طفيفا عن يوم أمس، الذي تجاوز فيه المعدل اليومي 4500 حالة. وأعلنت وزارة الصحة السعودية، رصد 4267 إصابة بالفيروس، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الحالات المسجلة لدى الوزارة 136315 حالة. وبلغ إجمالي الوفيات بسبب تداعيات الإصابة بالفيروس في المملكة 1052 حالة؛ وذلك بعد تسجيل 41 وفاة، منذ الأمس. كما سجلت الوزارة السعودية 1650 حالة تعافي، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 89540 حالة، بواقع 65.6 بالمئة من مجمل حالات الإصابة. وتشهد السعودية، منذ أكثر من أسبوع، ارتفاعا ملحوظا بعدد حالات الإصابة بـ “كوفيد 19″؛ تزامنا مع تخفيف بعض القيود على الحركة والتنقل بين المدن. وتتصدر السعودية الدول العربية بعدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا”؛ وتأتي في المركز الـ 16 عالميا.

المصدر: سبوتنيك