إعلام كوري شمالي: بيونغ يانغ دمرت مكتب الاتصال في كيسونغ بالكامل

أفادت وسائل إعلام كورية شمالية بأن بيونغ يانغ دمرت مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل الثلاثاء، في مجمع كيسونغ الصناعي بالمدينة الحدودية في كوريا الشمالية. وقالت إذاعة تشوسون المركزية الكورية الشمالية في تقريرها “إن مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين في كيسونغ دُمر بشكل بائس مع صوت انفجار قوي في الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر الثلاثاء”. وأضافت الإذاعة “لقد قطعنا جميع خطوط الاتصال بين الكوريتين، ثم في نهاية المطاف دمرنا اليوم مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين بالكامل في مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية، وجاء ذلك استجابة لمشاعر الجمهور الغاضبة بأن علينا أن نجعل القمامات وأولئك الذين تجاهلوا مشاعرنا الغاضبة يدفعون الثمن مقابل ذنبهم”.

إلى ذلك أكدت وزارة الوحدة في سيئول في وقت سابق من اليوم بإقدام كوريا الشمالية على تفجير مكتب الاتصال المشترك بين البلدين. وجاء هذا التفجير بعد ثلاثة أيام من تحذير كيم يو-جونغ، النائبة الأولى لرئيس حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وهي الشقيقة الصغرى للزعيم، كيم جونغ-أون، في بيانها الصادر بتاريخ 13 من الشهر الجاري الذي ورد فيه: “ستشهدون مشهدا لانهيار مكتب الاتصال المشترك، الذي لم تعد جدوى له، بصورة كاملة”.

المصدر: روسيا اليوم