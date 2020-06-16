حسن تسلم أجهزة تنفس: نجاح وزارة الصحة بمكافحة كورونا هو نجاح لجميع اللبنانيين

تسلم وزير الصحة في لبنان حمد حسن الثلاثاء في حضور وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، ثلاثة عشر جهاز تنفس إصطناعي تقدمة من “نقابة مستوردي المواد الغذائية” لوضعها برعاية وزارة الصحة في تصرف القطاع الصحي.

وأكد حسن بالمناسبة على “أهمية إقدام نقابة مستوردي المواد الغذائية على مد يد العون والمساعدة لحماية صحة الإنسان في لبنان كما سيكونون سدا منيعا لمنع الجوع والعوز في وسط الأزمة”، ولفت إلى أن “جهودا كثيرة بذلتها الحكومة والوزارة لمكافحة وباء كورونا، وتم شراء أجهزة تنفس إصطناعي عبر مؤسسات أممية، إلا أن اليسير اليسير قد تأمن لغاية الآن”.

وقال حسن “هذه الأجهزة أتت في وقتها لإسعاف من يحتاج إليها، خصوصا وأننا في طور رفع جهوزية المستشفيات الحكومية في هذه المرحلة الإستعدادية لفتح المطار ورفع شعار الإستثمار السياحي الآمن ومتابعة من قبل الوزارات ذات الصلة”، واشار الى ان “نجاح وزارة الصحة العامة في مكافحة وباء كورونا هو نجاح لجميع اللبنانيين والحكومة والإدارات والمجتمع الذي التزم إلى حد كبير بكل الإرشادات والتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لمكافحة وباء كورونا ووزارة الصحة العامة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام