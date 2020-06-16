الرئيس عون: معالجة الازمة التربوية ستكون جزءا من الحلول التي تدرسها الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 15:56

الرئيس عون: معالجة الازمة التربوية ستكون جزءا من الحلول التي تدرسها الحكومة

منذ 35 mins 16 June، 2020
الرئيس عون
لبنان

اعتبر رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ان “الصعوبات التي تواجه القطاع التربوي راهنا، هي من تداعيات الازمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد، إضافة الى الأثر الذي خلفه وباء كورونا من تعطيل قسري للقطاعات كافة”.

وأشار الرئيس عون الثلاثاء الى ان “معالجة الازمة التربوية ستكون جزءا من الحلول التي تدرسها الحكومة من خلال خطة التعافي المالي والاقتصادي والاجتماعي، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي”، ولفت الى انه “يمكن اعتماد بعض الحلول المرحلية بعد استكمال الدراسات حول الواقع التربوي ومعاناته”.

ورأى الرئيس عون ان “أي معالجة لا بد ان تأخذ في الاعتبار تعاون الأطراف الثلاثة في الاسرة التربوية أي المدارس والمعلمين والاهل، بالإضافة الى دور الدولة الحاضن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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