الرئيس عون أعلن عن لقاء حواري.. للتركيز على وحدة الصف – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 15:56

الرئيس عون أعلن عن لقاء حواري.. للتركيز على وحدة الصف

منذ 45 mins 16 June، 2020
الرئيس عون
لبنان

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مبادرة حوارية وحدد موعدها في 25 من الشهر الجاري.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس الجمهورية تشاور فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وغايتها تداول الأوضاع الراهنة والتركيز على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.

وتابعت الوكالة “تشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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