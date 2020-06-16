الرئيس عون أعلن عن لقاء حواري.. للتركيز على وحدة الصف

أطلق رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون مبادرة حوارية وحدد موعدها في 25 من الشهر الجاري.

وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن “المبادرة الحوارية التي أطلقها رئيس الجمهورية تشاور فيها مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، وغايتها تداول الأوضاع الراهنة والتركيز على وحدة الصف في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان”.

وتابعت الوكالة “تشمل الدعوة كلا من رؤساء الجمهورية السابقين ورؤساء الحكومة السابقين ونائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والكتل النيابية ورؤساء الأحزاب”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام