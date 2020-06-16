الدفاع الروسية: انفجار عبوة ناسفة على طريق الدورية الروسية التركية في إدلب بدون إصابات

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكو الثلاثاء، عن انفجار عبوة ناسفة على طريق الدورية الروسية التركية في إدلب، ولحقت بحافلة الجنود المدرعة الروسية أضرار طفيفة، فيما لم يصب العسكريون. وقال كوناشينكو “حاول مسلحون الهجوم على الدورية المشتركة على الطريق السريع بين مدينتي أريحا وأروم الجوز من أجل تعطيل مراقبة الوضع على طول الطريق السريع “إم-4″، ونتيجة لتفجير المسلحين لعبوة ناسفة في طريق الدورية، لحقت بحافلة الجنود المدرعة الروسية أضرار طفيفة، فيما لم يصب العسكريون بأذى”.

ووفقاً له، عادت جميع المعدات والجيش الروسي إلى نقطة تمركزها. وكانت الدورية الأولى المشتركة بين الجانبين الروسي والتركي قد جرى تسييرها في الـ15 آذار/مارس. يذكر أنه في أعقاب المحادثات بين الرئيسيين الروسي، فلاديمير بوتين والتركي، رجب طيب أردوغان، في سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر 2018، وقَع وزيرا الدفاع في البلدين مذكرة حول استقرار الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب.

المصدر: سبوتنيك