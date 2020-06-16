تقرير: “اسرائيل” ترفع عدد الرؤوس النووية عام 2020

أكد تقريرٌ للمعهد الدولي لأبحاث السلام في ستوكهولم أن “إسرائيل” رفعت عدد الرؤوس الحربية النووية التي بحوزتها من 80 رأسا نوويًا في العام الماضي، إلى 90 رأسا نوويًا، في العام الحالي.

ويأتي ارتفاع الرؤوس النووية في “إسرائيل” في وقت يتجه فيه العالم إلى خفض عدد الرؤوس النووية بحوزة دول العالم المختلفة.

وأضاف التقرير أن عدد الرؤوس الحربية النووية بحوزة تسع دول تمتلك أسلحة نووية انخفض من 13,865 إلى 13,400 رأس حربي نووي، خلال العام الماضي.

وتابع التقرير أن بين هذه الدول التسع، نصبت الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا 3,720 صاروخا تحمل رؤوسا حربية نووية، وكان 1800 منها في حالة جهوزية عالية.

وأوضح أن خفض العدد الإجمالي للأسلحة النووية في العالم نابع من نزع روسيا والولايات المتحدة أسلحة نووية، علما أن بحوزة هاتين الدولتين أكثر من 90% من السلاح النووي في العالم.

المصدر: فلسطين اليوم