الكويت تحصي 527 إصابة جديدة بـ “كورونا” و5 وفيات بسبب الوباء منذ الأمس

أعلنت وزارة الصحة الكويتية الثلاثاء، أن “عدد الحالات التي ثبتت وتأكدت إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بلغ 527 حالة؛ فضلا عن تسجيل 5 وفيات جديدة”. وأوضحت الوزارة، في مؤتمر صحافي، أن “الحالات المكتشفة الجديدة، منها حالات مخالطة لحالات مصابة بالمرض، وحالات أخرى قيد البحث عن أسباب العدوى”. وبلغ العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد 39958 حالة، بعد تسجيل 527 حالة جديدة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات في الكويت إلى 303 حالات، بزيادة 5 حالات عن يوم أمس.

وأفادت وزارة الصحة الكويتية بأنه تم تسجيل 675 حالة تعافي من المرض، خلال الـ 24 ساعة الماضية؛ ليصبح إجمالي حالات الشفاء من الإصابة بالفيروس 28206 حالات. وبلغ عدد الاختبارات التي أجرتها الجهات الصحية الكويتية، منذ يوم أمس، 2755؛ ليرتفع إجمالي فحوصات التقصي عن المصابين بالوباء إلى 340142. وتأتي الكويت خامسة بين الدول العربية بالنسبة لعدد الإصابات بـ “كوفيد 19″؛ بينما تحتل المركز الـ 33 في القائمة العالمية للإصابات بالعدوى.

المصدر: سبوتنيك