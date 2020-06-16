ظريف لـ”سبوتنيك”: سنعمل نحن وأصدقاءنا في تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 14:18

ظريف لـ”سبوتنيك”: سنعمل نحن وأصدقاءنا في تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا

منذ 18 mins 16 June، 2020
ظريف
ايران - عربي وإقليمي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أن بلاده تعمل مع الأصدقاء على تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا. وقال الوزير الإيراني لوكالة “سبوتنيك” عقب وصوله إلى موسكو الثلاثاء، “نملك علاقات اقتصادية قوية مع سوريا ولسوريا خط ائتماني في إيران ونحن وأصدقائنا سنعمل في تطوير الوضع الاقتصادي في سوريا وسنفعل كل وسائل التعاون الاقتصادي بين إيران وسوريا”. وعن لقاء أستانا، قال ظريف “ستعقد أستانا في أول فرصة ممكنة”. ووصل وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إلى العاصمة الروسية موسكو، صباح الثلاثاء، في أول زيارة لمسؤول أجنبي لروسيا منذ بدء تطبيق الحجر الصحي، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الروسي سيرغي لافروف.

يذكر أن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف كان قد قام بزيارة الاثنين إلى تركيا التقى خلالها بوزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، وقال خلال المؤتمر الصحافي، أن إيران تتشارك وجهات نظر مع تركيا بشأن سبل حل الأزمة الليبية، معربة عن دعمها لحكومة الوفاق الوطني. وتطرق الوزيران تشاووش أوغلو وظريف، أيضًا، إلى عدد من القضايا الإقليمية والثنائية بين البلدين، وكذلك إلى التعاون في مكافحة تفشي وباء كوفيد-19، وأشارا إلى أن الأطقم الطبية في البلدين يتعاونان في هذا الشأن. ويذكر أيضا أن وزارة الخارجية التركية، كانت قد أعلنت في بيان الأحد، أن المباحثات الروسية – التركية على مستوى وزيري الخارجية، التي كانت مقررة تأجلت إلى وقت لاحق، عقب اتصال هاتفي جرى بين الوزيرين مولود تشاووش أوغلو، ونظيره الروسي سيرغي لافروف.

المصدر: سبوتنيك

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