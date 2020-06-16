تسجيل 8248 إصابة كورونا جديدة في روسيا والإجمالي 545458 إصابة

أعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا، تسجيل 8248 إصابة جديدة بالفيروس، من بينهم 1416 إصابة في العاصمة موسكو، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 545458 إصابة. وجاء في بيان مقر العمليات الثلاثاء “تم خلال الـ 24 ساعة الماضية، تسجيل 8246 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في 84 إقليما في روسيا، ليصل عدد الحالات المؤكدة في 85 إقليماً إلى 545458”. وكان للعاصمة الروسية موسكو النصيب الأكبر في عدد الإصابات حيث بلغ 1416، و694 بضواحيها، وسجلت منطقة إيركوتسك 319 حالةخلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وتابع المقر في بيانه “غادر 9767 شخصا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية، بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 294306 شخصا”. وأشار المقر إلى تسجيل 193 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية وإجمالي الوفيات 7284 شخصا. وأعلنت وزارة الصحة الروسية، في الـ10 من الشهر الجاري، أن المستشفيات الروسية ستستلم خلال أسبوع، دواء “أفيفافير” لعلاج المرضى المصابين بـ”كوفيد-19″. هذا صرحت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، السبت الماضي، بأن لقاحين ضد فيروس كورونا طورتهما مؤسستان روسيتان، من المخطط إطلاق إنتاجهما صناعيا في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.

المصدر: سبوتنيك