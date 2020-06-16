ارتفاع حصيلة مجزرة مديرية شدا في اليمن الى 13 شهيدا

إرتفعت حصيلة جريمة طيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية شدا التابعة لمحافظة صعدة اليمنية إلى ثلاثة عشر شهيداَ.

وكان طيران العدوان ارتكب امس (الاثنين) جريمة جديدة بحق المدنيين بمحافظة صعدة حيث استهدف بغارتين جويتين سيارة مواطن في مديرية شدا.وفي المديرية نفسها اُفيد عن استشهاد اثنين من فريق نزع الألغام إثر غارات لطيران العدوان استهدفتهم على منطقة آل أبو جبارة.

وزارة الصحة العامة اليمينة ادانت الصمت الأممي تجاه جرائم العدوان ، محملة الأمم المتحدة وجميع منظماتها المسؤولية الإنسانية والقانونية عن كل قطرة دم سفكت على يد قوى العدوان السعودي – الاميركي.

ورغم جرائم قوى العدوان ، عمد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش الى حذف تحالف العدوان من تقريره السنوي حول انتهاكات حقوق الأطفال.

واعتبر عضو المجلس السياسي الاعلى في اليمن محمد علي الحوثي ان شطب السعودية من هذا التقرير يؤكد فوضوية الامم المتحدة وتجاهلها للمعايير الانسانية خاصة وان خطوة غوتيريش تزامنت مع المجزرة الجديدة التي ارتكبها العدوان في محافظة صعدة.

المصدر: المنار