بكين تعرب عن الآمال بالحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية

صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيانغ الثلاثاء، أنه “على خلفية الأحداث الأخيرة، تأمل الصين الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”. وقال ليجيانع، معلقاً على بيان هيئة الأركان العامة لجيش الشعب الكوري حول أن كوريا الشمالية تدرس إمكانية إدخال جيشها في مناطق منزوعة السلاح وفقا للاتفاقيات بين الكوريتين، “الصين كجارة قريبة تأمل في الحفاظ على السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”. وتعليقاً على التقارير التي تفيد بأن كوريا الشمالية فجرت مكتب الاتصالات بين الكوريتين في “كايسونغ” ، رد الدبلوماسي الصيني بأنه ليس لديه معلومات حتى الآن حول هذه المسألة.

ونقلت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية عن مصدر عسكري قوله، إن القوات العسكرية الكورية الجنوبية تتحقق الآن مما إذا كان ذلك مرتبط بقصف مكتب الاتصال المشترك بين الشمال والجنوب والذي يقع في مجمع “كايسونغ” الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية . وذكرت وسائل إعلام حكومية، في وقت سابق، أن جيش كوريا الشمالية على استعداد لاتخاذ إجراء إذا مضت الجماعات المنشقة قدما في حملتها لإرسال منشورات دعائية إلى كوريا الشمالية، في أحدث تهديد باتخاذ إجراءات انتقامية.

وفي وقت سابق، صرحت النائب الأول لرئيس اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري كيم يو جونغ ، أن كوريا الشمالية “ستدمر” مكتب الاتصالات المشترك في المستقبل القريب. وكانت كوريا الشمالية قد وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي أنشئ عام 2018.

المصدر: سبوتنيك