الوزير حسن تسلم اجهزة تنفس: نجاح وزارة الصحة في التصدي لكورونا نجاح للبنان

أعلن وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، خلال تسلمه أجهزة تنفس اصطناعي تقدمة من نقابة مستوردي المواد الغذائية في حضور وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمة، “ان نجاح وزارة الصحة في التصدي لكورونا هو نجاح للبنان والحكومة والمجتمع، وللأسف في الأوقات الصعبة هناك من تسول لهم أنفسهم الاستثمار بمبادرات خارجة عن المألوف”. وتوجه الى نقابة مستوردي المواد الغذائية بالقول: “تبين اليوم أننا كلنا للوطن، أنتم نموذج راق من التعاون ونموذج متقدم من الحس الانساني يقتدى به من ناحية التفاني لمساعدة الناس في هذا الوضع الحساس”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام