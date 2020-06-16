الطقس غدا الاربعاء صاف اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا الاربعاء صافيا اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال المساء.

– الحالة العامة: طقس ربيعي معتدل يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة : معدل شهر حزيران على الساحل بين بين 22 و 30 درجة مئوية.

* الطقس المتوقع في لبنان:

– الثلاثاء: قليل الغيوم مع تكون ضباب محلي على المرتفعات بدءا من بعد الظهر ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

– الأربعاء: صاف اجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع تشكل ضباب على المرتفعات خلال المساء.

– الخميس: قليل الغيوم وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل، يتحول ليلا الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة، كما يتشكل الضباب على المرتفعات خلال الفترة المسائية.

– الجمعة: غائم جزئيا مع رياح ناشطة وانخفاض إضافي محدود بدرجات الحرارة كما يتشكل الضباب على المرتفعات.

– الرياح السطحية: غربية وشمالية غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

– الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب بدءا من بعد الظهر.

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

– حال البحر: منخفض الموج.

– حرارة سطح الماء: 24°م.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية