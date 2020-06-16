الشرطة الأرمينية تعتقل أكثر من 100 شخص خارج مبنى البرلمان

اعتقلت الشرطة الأرمينية أكثر من 100 شخص خارج مبنى البرلمان الأرميني، الثلاثاء، حيث تبحث قضية تجريد زعيم كتلة ” أرمينيا المزدهرة ” المعارض غاغيك تساروكيان، من الحصانة البرلمانية. وطلب المدعي العام من البرلمان السماح بالشروع في الملاحقة الجنائية لتاسروكيان. ويشتبه المحققون في أن السياسي شكل جماعة منظمة لرشوة الناخبين. وتجمع أنصار النائب قرب مبنى البرلمان. وقال المتحدث باسم الشرطة زارزاند غابرييليان ” حتى الساعة 11 صباحا ( 10.00 بتوقيت موسكو ) تم نقل 103 أشخاص إلى مراكز الشرطة من مبنى البرلمان”.

وعززت الشرطة قواتها إلى مبنى البرلمان والساحات المحيطة به، وأوقفت محاولات تنظيم تجمع. ويُعزى الدافع إلى موظفي إنفاذ القانون إلى فرض حظر على الإجراءات الجماعية في ظل حالة الطوارئ المفروضة بسبب وباء الفيروس التاجي. هذا واقترح ،تساروكيان، في الخامس من يونيو/حزيران، في اجتماع للمجلس السياسي للحزب تغيير الحكومة بنسبة 100 في المائة. وقال إن المشكلة الرئيسية هي أنه لا يوجد أعضاء متمرسون في الحكومة. ويشير النائب إلى أفعال إنفاذ القانون باعتبارها اضطهادا سياسيا.

المصدر: سبوتنيك