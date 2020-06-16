سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية سعودية في خميس مشيط – موقع قناة المنار – لبنان
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June 16 2020 - 10:58

سلاح الجو اليمني المسير ينفذ عملية واسعة ضد أهداف عسكرية سعودية في خميس مشيط

منذ 10 mins 16 June، 2020
سريع
اليمن - عربي وإقليمي

أعلن ناطق القوات اليمنية المسلحة العميد يحيى سريع، صباح اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ سلاح الجو المسير لدى الجيش واللجان الشعبية عملية واسعة استهدفت مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية سعودية حساسة في خميس مشيط بعسير.
وقال العميد سريع في بيان مقتضب: ” نفذ سلاح الجو المسير – بفضل الله وكرمه – عملية واسعة على مرابض الطائرات ومخازن التسليح وأهداف عسكرية حساسة أخرى في خميس مشيط مساء أمس”.
وأوضح أن”العملية تم تنفيذها بخمس طائرات مسيرة نوع 2K”، مؤكدا أن”الإصابة كانت دقيقة”.
وشدد على أن هذه العملية تأتي “ردا على التصعيد الجوي الكبير للعدوان وعلى مجازره المستمرة والمتوالية”.
وأكد متحدث القوات المسلحة اليمنية أن “عملياتنا مستمرة طالما استمر العدوان في حصاره وعدوانه وجرائمه على بلدنا”.

المصدر: المسيرة

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