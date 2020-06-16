نيوزيلندا تعلن عن إصابتين جديدتين بكورونا للمرة الأولى منذ 25 يوما

أعلنت نيوزيلندا الثلاثاء عن إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد للمرة الأولى منذ 25 يوما لم تسجل فيها أي إصابة.

وقالت وزارة الصحة إن هذين الشخصين اللذين يحملان الفيروس قدما في الآونة الأخيرة من بريطانيا مشيرة الى انهما على صلة ببعضهما البعض، ويسمح فقط لرعايا نيوزيلندا وعائلاتهم الدخول الى البلاد مع بعض الاستثناءات مثل الأشخاص الذين لديهم أسباب مهنية أو إنسانية، ويخضع كل الوافدين الى حجر صحي من 14 يوما عند وصولهم الى البلاد.

ونيوزيلندا التي تعد خمسة ملايين نسمة أحصت 1154 حالة و22 وفاة، وأعلنت الأسبوع الماضي انها لم تسجل أي حالات ورفعت كل القيود الوطنية لا سيما اجراءات التباعد الاجتماعي والقيود على تجمع الأشخاص، وكانت رئيسة الوزراء جاسيندا ارديرن قالت الإثنين إنها لم تعلن أن البلاد قضت على الفيروس لانه “سيكون هناك حالات جديدة في المستقبل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية