الغواصات الأمريكية كانت تصنع من فولاذ منخفض الجودة

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” أن الشركة الأمريكية الرئيسة المتخصصة في توريد الفولاذ الذي يدخل في بناء الغواصات، كانت تورد للبنتاغون، وعلى مدار عقود من الزمن، فولاذا منخفض الجودة.

وأوضحت الوكالة، نقلا عن وثائق قضائية، أن أحد موظفي شركة Bradken المتخصصة في توريد الفولاذ، كان يقوم بتزوير نتائج الدراسات المخبرية على الفولاذ.

وبحسب وزارة العدل الأمريكية، فقد دفعت Bradken، نحو 10,5 مليون دولار في إطار صفقة تأجيل الملاحقة القضائية ضدها.

من جانبه، أشار النائب العام، برايان موران، إلى أن شركة Bradken، عرضت حياة البحارة في القوات البحرية الأمريكية ومهامهم للخطر، بسبب نوعية المواد المستورة والداخلة في تصنيع الغواصات.

المصدر: روسيا اليوم