كوريا الشمالية تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح

أعلنت هيئة الأركان العامة لجيش كوريا الشمالية، أنها تدرس إمكانية نشر قوات في المنطقة المجردة من السلاح.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية المركزية، اليوم الثلاثاء بيان هيئة الأركان العامة للجيش ” نؤيد رأي إدارة اللجنة المركزية للحزب بشأن الشؤون الأمامية الموحدة والإدارات التي تشرف على القضايا مع الأعداء ، فيما يتعلق بدراسة خطة العمل حتى يتمكن الجيش مرة أخرى من دخول مناطق الاتفاق بين الكوريتين المنزوعة السلاح، واتخاذ تدابير لتحويل الجبهة إلى حصن وتعزيز اليقظة العسكرية فيما يتعلق المناطق الجنوبية “.

ولفت البيان إلى أن الجيش سينفذ “على الفور وبشكل مستمر” أي قرار ومرسوم من الحزب والحكومة.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في أواخر الشهر الماضي، أن القيادة التي تقودها الولايات المتحدة، والتي تدير المنطقة المجردة من السلاح وتطبق الهدنة التي أوقفت الحرب الكورية 1953، توصلت إلى نتيجة بعد تحقيق استمر لمدة أسبوع في حادثة 3 مايو، حيث أصابت أربع رصاصات من الشمال نقطة حراسة كورية جنوبية، مما دفع القوات الكورية الجنوبية إلى الرد على إطلاق النار.

وأفادت الأمم المتحدة بأنها غير قادرة على تحديد ما إذا كانت كوريا الشمالية فتحت النار عمدا أو عن طريق الخطأ، مؤكدة أن كلا من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية انتهكت اتفاق الهدنة في تبادلهما الأخير لإطلاق النار داخل المنطقة المنزوعة السلاح.

المصدر: وكالة سبوتنيك