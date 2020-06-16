يحميك من هذه الأمراض… 5 فوائد صحية للتبرع بالدم

يحرص بعض الناس على التبرع بالدم بصورة منتظمة بدافع إنساني، إضافة إلى فوائد ذلك على صحة الإنسان، حيث تساهم عملية التبرع في اكتشاف أي أضرار صحية مبكرا وتحمي من عدة أمراض.

ويساهم التبرع بالدم في مساعدة المرضى، الذين قد تكون حياتهم مرتبطة بما يحصلون عليه من دم يتبرع به آخرون، ولذلك ينصح خبراء الصحة بهذا العمل لعدة أسباب. أوردت وزارة الصحة المصرية أبرز 5 منها، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على “فيسبوك”، التي أوضحت أن التبرع بالدم يساهم في مساعدة الآخرين، وأن جميع أدوات التبرع بالدم تكون معقمة وتستخدم لمرة واحدة فقط.

1- يساهم التبرع بالدم بصورة منتظمة في تقليل مخاطر الإصابة بأمرض القلب والجلطات، التي قد تهدد حياتك.

2- تقول التقارير الطبية إن التبرع بالدم يساهم في تقليل مخاطر الإصابة بمرض السرطان.

3- تبرعك بالدم بصورة منتظمة يساهم في تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، ويكون لذلك أثر إيجابي على صحتك.

4- أثناء قيامك بالتبرع بالدم تخضع لبعض الفحوصات، التي تساعدك على التعرف على حالتك الصحية، فإذا تم اكتشاف إصابتك ببعض الأمراض ستقوم بعلاجها مبكرا، وإذا كنت سليما ستساهم في مساعدة من يحتاجون إلى المساعدة.

5- ومن الناحية الإنسانية يكون إنقاذ حياة الآخرين هو أعظم فائدة يمكن تحقيقها، وأعظم عمل إنساني يمكن القيام به.

المصدر: سبوتنيك