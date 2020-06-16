تونس تسجل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 16 2020 - 05:36

تونس تسجل 14 حالة إصابة بفيروس كورونا

منذ 2 ساعة 16 June، 2020
تونس.. صفر إصابة جديدة بكورونا لليوم السابع على التوالي
تونس - عربي وإقليمي

أعلنت وزارة الصحة التونسية يوم الاثنين، تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة إن من بين المصابين بـ”كوفيد 19″، 13 حالة وافدة من ضمن الذين تم إجلاؤهم وموجودون في مراكز الحجر الصحي الإجباري، وحالة واحدة محلية.

وأوضحت في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ بذلك 1110 حالات مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في تونس.

وأضافت أنها سجلت 999 حالة شفاء واستقرار حالات الوفاة في حدود 49 حالة وفاة، إضافة إلى 62 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس وهي بصدد المتابعة.

وكان رئيس الحكومة التونسية إلياس الفخفاخ قد أكد في حديث تليفزيوني مساء الأحد، أن بلاده انتصرت فعليا على الفيروس، وأنها ستفتح حدودها انطلاقا من يوم 27 يونيو الجاري.

المصدر: وكالات

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة