تشاووش أوغلو: نعول على عقد قمة بصيغة “أستانا” حول سوريا

أعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو أن تركيا تعول على عقد قمة ثلاثية بصيغة “أستانا” مع روسيا وإيران حول سوريا بعد اتصال لزعماء الدول الثلاث عبر الفيديو.

وقال تشاووش أوغلو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، الذي زار تركيا الاثنين، إن “الوضع في المنطقة متوتر. وفي سوريا نعمل منذ فترة طويلة مع روسيا وإيران، والجميع يرون نتائج هذا العمل”.

وتابع قائلا: “ولكن علينا القيام بخطوات معينة”، مشيرا إلى أن اللجنة الدستورية السورية من المقرر أن تعقد اجتماعا لها في أغسطس المقبل.

وبحث تشاووش أوغلو مع ظريف بعض القضايا الثنائية أيضا. وأكد أنه من المخطط له عودة الرحلات الجوية بين البلدين اعتبارا من 1 أغسطس، وذلك بعد تعليقها بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما أكد الوزير التركي عزم البلدين على مواصلة “محاربة الإرهاب” ومعارضة تركيا للعقوبات الأحادية الجانب على طهران.

من جانبه، شكر ظريف نظيره التركي على المساعدة في محاربة فيروس كورونا في إيران، مشيرا إلى أن الوباء “أظهر مدى ارتباط الدول ببعضها البعض وأن السياسات الأحادية الجانب ليس حلا”.

وفي أعقاب اللقاء، كتب ظريف على “تويتر” أن مباحثاته مع تشاووش كانت “بناءة ومثمرة”، وجرى تبادل الآراء حول مسائل التعاون الثنائي والقضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى أنه سيتوجه إلى موسكو بعد زيارته لتركيا.

ويشار إلى أن ظريف أصبح أول وزير أجنبي زار تركيا منذ أشهر من اندلاع وباء فيروس كورونا.

المصدر: وكالات