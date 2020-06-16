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June 16 2020 - 03:38

ترامب يتهم بايدن بجر الولايات المتحدة إلى “حروب لا نهاية لها”

منذ 2 ساعة 16 June، 2020
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أخبار دولية - الولايات المتحدة

اتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منافسه في انتخابات الرئاسة 2020، جو بايدن، بجر الولايات المتحدة إلى “حروب لا نهاية لها” وعقد صفقات تجارية “سيئة”.

وقال ترامب، في تغريدة نشرها الاثنين على حسابه في موقع “تويتر”: “فعلت أكثر خلال أقل من 4 سنوات، مما قام به بايدن أثناء 40 عاما، بما في ذلك من أجل أمريكا السوداء”.

واعتبر ترامب أن “بايدن كان جزءا لكل قرار سيء تم اتخاذ على مدار عقود السنين”، مضيفا: “صفقات تجارية سيئة، حروب لا نهاية لها، وأشياء أخرى من هذا القبيل، وأظهر نقصا تاما في القدرة على القيادة. إنه ضعيف ومحكوم عليه بالفشل!!!”.

ويخوض الجمهوري ترامب والديمقراطي بايدن، نائب الرئيس السابق، باراك أوباما، والمرشح الأكثر احتمالا من معسكر الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر 2020، جدالا غيابيا ساخنة، وذلك على خلفية قضايا حادة عدة تواجهها الولايات المتحدة على رأسها جائحة فيروس كورونا والأزمة الاقتصادية الموجعة الناجمة عنها، إضافة إلى موجة الاحتجاجات والاضطرابات التي تعم البلاد منذ 25 مايو ضد عنف الشرطة والعنصرية.

المصدر: وكالات

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