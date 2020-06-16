ترامب: سنخفض عدد جنودنا في ألمانيا إلى 25 ألفا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، إن بلاده ستخفض عدد جنودها المتمركزين في ألمانيا إلى 25 ألفا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن ترامب قوله: “ما لم تدفع ألمانيا، سنسحب جنودنا”، مضيفا أن برلين لا تنفق بالشكل الكافي على الدفاع وحسب ما يطلبه حلف “الناتو”.

وكان الرئيس الأمريكي أمر البنتاغون في 5 يونيو بسحب 9500 جندي أمريكي من ألمانيا حتى شهر سبتمبر القادم، فيما أفاد مسؤول أمريكي كبير وقتها بأن العدد الإجمالي للجنود الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا هو 34500.

في المقابل، قالت سفارة الولايات المتحدة في وارسو قبل أيام، إن المحادثات حول تعزيز الوجود الأمريكي في بولندا “تسير على الطريق الصحيح”، وسط تقارير عن إمكان نقل قوات أمريكية متمركزة حاليا في ألمانيا شرقا.

ويشارك حاليا آلاف الجنود الأمريكيين والبولنديين في مناورات عسكرية بدأت في 5 يونيو ومن المقرر أن تنتهي في 19 منه، هي الأولى الواسعة النطاق في أوروبا منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

المصدر: وكالات