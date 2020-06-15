لقاء مصالحة بين جنبلاط وأرسلان برعاية الرئيس بري في عين التينة.. خليل: تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الدرزية الخلافية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 23:24

لقاء مصالحة بين جنبلاط وأرسلان برعاية الرئيس بري في عين التينة.. خليل: تشكيل لجنة لمناقشة كل القضايا الدرزية الخلافية

منذ 1 ساعة 15 June، 2020
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لبنان

إستضاف رئيس مجلس النواب نبيه بري، مساء اليوم الاثنين، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يرافقه الوزير السابق غازي العريضي ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان يرافقه الوزير السابق صالح الغريب، في لقاء مصالحة حضره ايضا المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل وتخلل اللقاء مادبة عشاء.

وفي نهاية اللقاء الذي استمر ساعتين وربع الساعة تلا النائب خليل بيانا جاء فيه : “في بداية اللقاء توجه المشاركون بالشكر لدولة الرئيس نبيه بري على دعوته ورعايته لهذا اللقاء الذي جرى فيه البحث في شؤون طائفة الموحدين الدروز وعلاقات الطرفين بين بعضهما البعض على المستويات كافة، وأتفق المجتمعون على تشكيل لجنة مؤلفة من السادة: غازي العريضي، صالح الغريب وعلي حسن خليل لمناقشة كل القضايا الخلافية المتعلقة بشؤون الطائفة الدرزية والاتفاق على معالجة ذيول الاحداث الاليمة التي مررنا بها انطلاقا من القانون والاعراف المعمول بها لدى طائفة الموحدين الدروز.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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