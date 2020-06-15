طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2020 - 23:24

طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة

منذ 21 mins 15 June، 2020
العدوان على غزة
عربي وإقليمي - فلسطين

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية، مساء اليوم الاثنين، مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة، وأرضا قرب المطار في مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت طائرات الاستطلاع بصاروخين ارض المطار شرق مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرق دير البلح وسط القطاع، ومرصدًا آخر بمنطقة القرارة شرق مدينة خانيونس.

ولم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

في حين، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لحماس في جنوب قطاع ‎غزة، كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة للمنظمة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع”.

المصدر: فلسطين اليوم

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة