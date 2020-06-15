طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة

استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي والمدفعية، مساء اليوم الاثنين، مراصد تابعة للمقاومة الفلسطينية شرقي قطاع غزة، وأرضا قرب المطار في مدينة رفح جنوب القطاع.

واستهدفت طائرات الاستطلاع بصاروخين ارض المطار شرق مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال نقطة رصد للمقاومة شرق دير البلح وسط القطاع، ومرصدًا آخر بمنطقة القرارة شرق مدينة خانيونس.

ولم تبلغ وزارة الصحة عن وقوع إصابات جراء القصف الإسرائيلي الأخير.

في حين، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: “أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لحماس في جنوب قطاع ‎غزة، كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة للمنظمة، ردًا على إطلاق القذيفة الصاروخية من القطاع”.

المصدر: فلسطين اليوم