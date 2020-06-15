إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور نفت إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2020 - 23:24

إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور نفت إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها

منذ 2 ساعة 15 June، 2020
كورونا
لبنان

نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، “إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها”، لافتة إلى أنها “ستتابع بالوسائل القانونية الخبر المزيف الذي صدر اليوم وتضمن أسماء لا تمت إلى الحقيقة بصلة وستتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق كل شخص أو جهة تستعمل اسم الوحدة وتقوم بإصدار تقارير مفبركة”.

وأشارت إلى أنها “تضع الأهل، مواطنين ومقيمين على مساحة القضاء، بكل المستجدات حول وباء كورونا، من خلال تقارير دورية حول أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم والمتعافين، ولم تذكر خلال كل هذه الفترة أي اسم لمصاب أو مشتبه بإصابته أو حتى لمتعاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة