إدارة الكوارث في اتحاد بلديات صور نفت إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها

نفت وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور ببيان، “إصدارها أي تقرير تضمن أي اسم لحالات مشتبه بإصابتها”، لافتة إلى أنها “ستتابع بالوسائل القانونية الخبر المزيف الذي صدر اليوم وتضمن أسماء لا تمت إلى الحقيقة بصلة وستتخذ صفة الإدعاء الشخصي بحق كل شخص أو جهة تستعمل اسم الوحدة وتقوم بإصدار تقارير مفبركة”.

وأشارت إلى أنها “تضع الأهل، مواطنين ومقيمين على مساحة القضاء، بكل المستجدات حول وباء كورونا، من خلال تقارير دورية حول أعداد المصابين والمشتبه بإصابتهم والمتعافين، ولم تذكر خلال كل هذه الفترة أي اسم لمصاب أو مشتبه بإصابته أو حتى لمتعاف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام