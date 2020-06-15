التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 161 فحصا و14 مريضا داخل المستشفى – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 23:22

التقرير اليومي لمستشفى الحريري: اجراء 161 فحصا و14 مريضا داخل المستشفى

منذ 1 ساعة 15 June، 2020
مستشفى الحريري
لبنان

اصدر مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس كورونا / Covid-19.

التقرير يبين بالأرقام الحالات المتواجدة في مناطق العزل والحجر داخل المستشفى. لمعرفة عدد الاصابات على كافة الأراضي اللبنانية، يرجى متابعة التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة العامة.

– عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 161 فحصا

– عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 14 مريضا

– عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا التي تم نقلها من مستشفيات أخرى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 11 حالة.

– عدد حالات شفاء المرضى المتواجدين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 4.

– مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 231 حالة شفاء.

– عدد الحالات الإيجابية التي تم إخراجها إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0 .

– عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: حالتان .

* مركز الاتصالات الخاص بفيروس الكورونا للإستجابة للطوارئ ومعرفة نتائج الفح وصات يعمل 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع بما في ذلك أيام العطل الرسمية من خلال الرقم 01-820830 أو من خلال خدمة الاتصال عبر الـ WhatsApp 76-897 961.*

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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