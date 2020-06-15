الأمن العام: توقيف لبناني وفلسطينيين 2 لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 21:00

الأمن العام: توقيف لبناني وفلسطينيين 2 لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص

منذ 32 mins 15 June، 2020
الامن العام
لبنان

صدر عن المديرية العامة للأمن العام البيان الآتي: “متابعة لتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بوجوب وضع حد للتلاعب بسعر صرف العملة الوطنية، أوقفت دوريات من المديرية العامة للأمن العام في طرابلس وصيدا: اللبناني خ.م.ي يملك محلا لبيع المواد الغذائية في طرابلس والفلسطينيان اللاجئان في لبنان م.أ.ح وع.م.ح لقيامهم بأعمال الصرافة من دون ترخيص ومن دون التقيد بسعر صرف الدولار الأميركي المحدد من نقابة الصرافين.

وبمراجعة المدعي العام المالي، أحيلوا على النيابة العامة المالية وتم ختم المحل بالشمع الأحمر”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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