مسؤول حزب الله في صيدا استقبل وفد الجبهة الشعبية وتأكيد دعم كل عمل يثبت استقرار المخيمات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 21:00

مسؤول حزب الله في صيدا استقبل وفد الجبهة الشعبية وتأكيد دعم كل عمل يثبت استقرار المخيمات

منذ 33 mins 15 June، 2020
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لبنان

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر، اليوم، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة المسؤول السياسي لمنطقة صيدا أبو علي حمدان في حضور كوادر من الطرفين وقدم الوفد، حسب بيان صدر، “التبريك لقيادة حزب الله بمناسبة ذكرى التحرير”، وبحث الطرفان “العدوان الممنهج على المقاومة في لبنان والمنطقة بكافة أشكاله وآخره الضغط الإقتصادي والحصار المالي على المقاومة وأهلها وشعوب المنطقة”.

وأكد المجتمعون على ” وحدة الصف والكلمة الى جانب المقاومة ضد الإحتلال الصهيوني ومن ورائه اميركا”، ونوه حمدان “بالدور الكبير الذي تلعبه قيادة حزب الله في مجال دعم المقاومة في فلسطين والمنطقة”.

من جهة أخرى نوه الطرفان “بالأجواء الأمنية الهادئة في مخيم عين الحلوة بفضل التعاون والتنسيق مع كافة الجهات السياسية والأمنية اللبنانية والفلسطينية”، وابديا كل الدعم لأي عمل يثبت الإستقرار في المخيمات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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