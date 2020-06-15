دياب: أُعلن بدء الحرب على الفساد وهذه معركة طويلة وصعبة

قال رئيس الحكومة حسان دياب “أعلن اليوم بدء الحرب على الفساد”، وتابع “هذه معركة طويلة وستكون صعبة وسنتعرض فيها لاتهامات وتخوين وشتائم وحملات سياسية”.

كلام دياب جاء الاثنين خلال ترؤسه اجتماعا لهيئات أجهزة الرقابة، وقال “نحن اليوم أمام واقع فساد مستشر في البلد، في الإدارة اللبنانية، في البلديات، في المؤسسات العامة والمصالح المشتركة، في مرافق الدولة، في مختلف القطاعات”، وتابع “هذا واقع مؤلم جدا، بالنتيجة وصلنا إلى هنا، ووقع البلد، نتيجة دولة الفساد داخل الدولة”، وأضاف “اليوم، العالم كله يشترط على لبنان أن نكافح الفساد حتى يساعدنا وهذا الموضوع صار على الطاولة، أولوية الأولويات عند الحكومة”.

ونبه دياب من انه “سيحاول الفاسدون حماية أنفسهم بالعباءات السياسية والطائفية والمذهبية والمناطقية والعائلية”، واضاف “كل هذا لن يوقفنا عن متابعة هذه المعركة وسنقاتل فيها للآخر واللبنانيون معنا في هذه المعركة”، وتابع “نحن أقوياء جدا بالحق والدفاع عن الدولة ومصالحها وحماية الناس وبناء مستقبلهم واستعادة ثقة اللبنانيين بدولتهم”.

وطالب دياب “الهيئات الرقابية لتحريك الملفات التي لديها بأسرع وقت”، واضاف “أنا متأكد أنه سيكون عندكم عمل كثير، وستتعبون كثيرا، وستتعرضون لضغوط كبيرة، لكن هذه مسؤولية وطنية نتحملها كلنا، وأنتم يجب أن تكونوا رأس حربة فيها، وأنا معكم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام