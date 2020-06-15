كورونا في فلسطين.. 9 إصابات بالخليل المحتل

سجلت وزارة الصحة الفلسطينية الاثنين إصابة 9 مواطنين بفيروس كورونا في محافظة الخليل المحتلة بينهم 6 أطفال.

وذكرت وزيرة الصحة مي الكيلة أن “8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر”، وأوضحت أن “5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل”.

وذكرت الكيلة “ارتفع عدد المصابين الاجمالي بفيروس كورونا في فلسطين إلى 686 مصابا، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة”.

وأشارت الكيلة إلى أن “عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة”.

المصدر: فلسطين اليوم