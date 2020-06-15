“لقاء الاحزاب” دان أعمال العنف والتخريب والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة

دان “لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية” “أعمال العنف والتخريب والإعتداء على الأملاك العامة والخاصة وعلى الأجهزة العسكرية والأمنية التي تنفذتها مجموعات مشبوهة تستهدف إثارة الفوضى والاضطراب ومحاولة لإنعاش شعارات الفيدرالية”.

وشجب اللقاء الاثنين “التدخلات التركية في شؤون لبنان الداخلية، والساعية عبر بعض المجموعات التخريبية إلى إثارة الفتنة الطائفية من خلال بث فيديوهات تحرض على الطائفة الأرمنية الكريمة”، وطالب “الأجهزة الأمنية والقضاء باتخاذ الإجراءات الحازمة ضد هذه المجموعات التي تهدد الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في البلاد”.

وطالب اللقاء “الحكومة باتخاذ الإجراءات الحازمة لخفض الأسعار عبر وضع حد للاحتكار وتمادي التجار في التلاعب بأسعار المواد والسلع الأساسية، بذريعة ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، في حين أنهم يستوردون هذه السلع من الخارج مستفيدين من الدعم الرسمي”، ودعا “وزارة الاقتصاد الى التحرك سريعا لردع هؤلاء التجار ومراقبة تسعير المواد الاستهلاكية من مصدرها”.

ورأى اللقاء أن “ضبط سعر الدولار والحد من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية يجب أن يقترن بخطة اقتصادية حكومية تدعم الإنتاج الوطني من خلال التوجه شرقا انطلاقا من البوابة السورية”، وتابع “يجب عدم ربط ذلك بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي قد تطول ولا يمكن أن تحل الأزمة الاقتصادية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام