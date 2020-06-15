حماس: لمواجهة “خطة الضم” الإسرائيلية بكافة أشكال المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 18:24

حماس: لمواجهة “خطة الضم” الإسرائيلية بكافة أشكال المقاومة

منذ 1 ساعة 15 June، 2020
حماس
عربي وإقليمي - فلسطين

دعا القيادي في حركة “حماس” صلاح البردويل الاثنين لمواجهة خطة الضم الإسرائيلية بكافة أشكال المقاومة.

وأعلن البردويل عن “انطلاق واستمرار الفعاليات الوطنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية”، وقال إن “قرارات الضم المزمع تنفيذها لم تكن صادمة بالمعنى الذي يجعلنا نرتبك أمامها أو نسلم بمجرياتها”.

ودعا البردويل “شعبنا لتحويل هذه الكارثة والمحنة الى منحة وفرصة لاستعادة زمام المبادرة ووضع قطار الوطن على سكته الفلسطينية الوطنية الحقيقية”، وطالب “بمواجهة خطة الضم بالمقاومة بكل أشكالها وتحت قيادة حكيمة مؤمنة بثوابت الشعب”.

وشدد البردويل على “ضرورة عقد اجتماع الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير تمهيداً لترسيخ هذه الوحدة على أساس الثوابت الوطنية وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية”.

المصدر: فلسطين اليوم

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