دياب: هناك قرار بالعبث بالاستقرار ويجب التصدي بحزم لاعمال التخريب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 15:30

دياب: هناك قرار بالعبث بالاستقرار ويجب التصدي بحزم لاعمال التخريب

منذ 1 ساعة 15 June، 2020
الرئيس حسان دياب
لبنان

اعتبر رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع الاثنين ان “ما يحصل في البلد غير طبيعي”، ورأى أن “هناك قرارا في مكان ما داخليا أو خارجيا أو ربما الإثنين معا للعبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني”، وقال “ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولا أن يبقى الفاعل مجهولا”.

واكد رئيس الحكومة ان “الزعران يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته، والدولة تتفرج، لماذا؟”، وتابع “هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي، هذه عملية تخريب منظمة”، وشدد على “وجوب ان يكون هناك قرار حاسم وحازم بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد، يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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