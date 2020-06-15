إستئناف إعادة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 15:30

إستئناف إعادة اللبنانيين من الخارج بسبب كورونا

منذ 1 ساعة 15 June، 2020
أخبار موقع المنار
لبنان

تستأنف شركة طيران الشرق الاوسط اليوم الاثنين رحلات إجلاء المواطنين والمغتربين اللبنانيين من الخارج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت “الوكالة الوطنية للاعلام” إنه “من المقرر أن تصل إلى المطار ابتداء من بعد ظهر اليوم، اربع رحلات قادمة من: عمان بعيد الساعة الثانية، الجزائر عند الخامسة مساء، تليها من العاصمة الفرنسية – باريس عند السادسة والرحلة الاخيرة ستصل من لاغوس عند منتصف الليل”.

واشارت الوكالة الى ان “رحلات اليوم ستقل المسافرين من الجزائر وباريس الذين لم يجروا فحوص PCR وبالتالي سيخصعون للفحص في المطار”، وتابعت “أما رحلات عمان ولاغوس فستقل المسافرين الذين أجروا فحوصا في البلدان التي سيغادرونها”، واضافت “ستتخذ الإجراءات المعتمدة عند وصول اي رحلة من الخارج من قبل الفريق الطبي التابع لوزارة الصحة والأجهزة المعنية في المطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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