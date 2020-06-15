الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2020 - 12:16

الطقس غدا الثلاثاء قليل الغيوم من دون تعديل في الحرارة

منذ 42 mins 15 June، 2020
الطقس
لبنان

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غدا قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

–  الحالة العامة:  طقس مستقر ومعتدل الحرارة يسيطرعلى الحوض الشرقي للمتوسط.

ملاحظة:  معدل شهر حزيران على الساحل بين 22 و 30 درجة مئوية.

*  الطقس المتوقع في لبنان:

–  الإثنين:  قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

–  الثلاثاء:  قليل الغيوم مع ضباب محلي على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

–  الأربعاء:  صاف اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة خاصة على الجبال ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات في الفترة المسائية.

–  الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب محلي على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة.

–  الرياح السطحية: شمالية – غربية الى غربية نهارا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

–  الانقشاع: جيد اجمالا على الساحل متوسط على المرتفعات بسبب الضباب.

–  الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و80 %.

–  حال البحر: منخفض الموج.

–   حرارة سطح الماء: 24 درجة.

–  الضغط الجوي: 760 ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية

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