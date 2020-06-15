الخارجية الألمانية: العلاقات مع واشنطن معقدة وقرار سحب القوات غير متفق عليه

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات بين برلين وواشنطن بالمعقدة، مشيرا إلى أنه “ليس من المستغرب أن قرار سحب الجنود الأميركيين من ألمانيا “لم يتم الاتفاق عليه”.

وأضاف ماس” إذا كان بإمكانكم أن تروا إن مثل هذا القرار حول سحب 9.5 ألف جندي أميركي من ألمانيا لم يتم الاتفاق عليه بنسبة 100 في المائة في الحكومة الأميركية ، فليس من المستغرب انه لم يتم الاتفاق عليه معنا”.

يذكر أن منسق الحكومة الألمانية لشؤون العلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، قال في وقت سابق، إن انسحابا محتملا للقوات الأميركية من الأراضي الألمانية قد يلحق أضرارا بالغة بالعلاقات بين البلدين. وذكر أنه للانسحاب المخطط على ما يبدو، بعدا مفاجئا، مضيفا “إذا تم تأكيد ذلك، فعلينا أن نسأل أنفسنا عن تأثيره على الناتو والهيكل الأمني في أوروبا”.

المصدر: وكالة سبوتنيك