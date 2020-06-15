الخارجية الألمانية: العلاقات مع واشنطن معقدة وقرار سحب القوات غير متفق عليه – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 15 2020 - 12:16

الخارجية الألمانية: العلاقات مع واشنطن معقدة وقرار سحب القوات غير متفق عليه

منذ 2 ساعة 15 June، 2020
الخارجية الالمانية
أخبار دولية - المانيا

وصف وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، العلاقات بين برلين وواشنطن بالمعقدة، مشيرا إلى أنه “ليس من المستغرب أن قرار سحب الجنود الأميركيين من ألمانيا “لم يتم الاتفاق عليه”.

وأضاف ماس” إذا كان بإمكانكم أن تروا إن مثل هذا القرار  حول سحب 9.5 ألف جندي أميركي من ألمانيا لم يتم الاتفاق عليه بنسبة 100 في المائة في الحكومة الأميركية ، فليس من المستغرب انه لم يتم الاتفاق عليه معنا”.

يذكر أن منسق الحكومة الألمانية لشؤون العلاقات عبر الأطلسي، بيتر باير، قال في وقت سابق، إن انسحابا محتملا للقوات الأميركية من الأراضي الألمانية قد يلحق أضرارا بالغة بالعلاقات بين البلدين. وذكر أنه للانسحاب المخطط على ما يبدو، بعدا مفاجئا، مضيفا “إذا تم تأكيد ذلك، فعلينا أن نسأل أنفسنا عن تأثيره على الناتو والهيكل الأمني في أوروبا”.

 

المصدر: وكالة سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة

إستطلاع للرأي حول برامج شهر رمضان المبارك على قناة المنار.
بهدف الوقوف على آراء مشاهدينا الكرام نأمل مشاركتنا الرأي بتقييم برامج شهر رمضان التي عرضت على قناة المنار

لا شكراً المشاركة