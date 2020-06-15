أعلن المفتي الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى ودار الإفتاء الجعفري متابعة قضية الطلاب اللبنانيين في الخارج في بيان أنه تلقى رسالة جديدة من الطالب دانيال علي فياض بإسم الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا، شكر فيها المعنيين في الدولة الذين سمعوا صرخة الطلاب اللبنانيين في أوكرانيا وخارجها، مشيرا إلى أن “هناك مشكلة جديدة وصعبة هي التحويلات النقدية من لبنان إلى الخارج”.

ودعا الطالب في رسالته “المعنيين في الحكومة إلى أن يسهلوا موضوع التحويلات إلى الخارج، لأن هناك طلابا لم يسددوا الاقساط والاهالي لا يستطيعون شراء الدولار من السوق السوداء، وهذا ينعكس سلبا على مستقبلهم”.

وسأل المفتي زغيب “أين أصبح قرار السماح بتحويل الدولار إلى الطلاب في الخارج والذي كان قد أقر في اجتماع رئيس مجلس الوزراء وجمعية المصارف والمصرف المركزي”، قائلاً “المسؤولية اليوم تقع على عاتق الجميع، ومن لا يستطيع أن يفي بإلزام المصارف تحويل المبالغ للطلاب، عليه أن لا يسمح بإضاعة مستقبل الطلاب، وعلى المعنيين من وزير التربية ورئيس الجامعة اللبنانية العمل على إيجاد حل للطلاب وعودتهم للتعلم في جامعات لبنان”، مؤكدا أن “هذه القضية ستتابع مع المعنيين لحماية الطلاب ومستقبلهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام