ألمانيا تسجل 4 حالات وفاة و192 إصابة جديدة بوباء “كورونا ” خلال الـ24ساعة الماضية

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الاثنين ، ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا ( كوفيد- 19 ) بواقع 192 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي منذ بداية الجائحة إلى 186461.

وبحسب المعهد ارتفع عدد الوفيات المسجلة بواقع 4 حالات ، ليصل إلى 8791 ألف حالة وفاة ، مشيراً إلى تعافي أكثر من172.6 ألف حالة، ووفقا للمعهد سجلت ألمانيا في اليوم السابق 247 إصابة و6 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صنفت فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها؛ تنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتل.

المصدر: وكالة سبوتنيك