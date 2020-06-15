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June 15 2020 - 08:40

غارات جوية تركية على قواعد كردية في العراق

منذ 20 mins 15 June، 2020
الدفاع التركية
تركيا - عربي وإقليمي

شن الجيش التركي ليل الأحد الإثنين غارات جوية على قواعد للمتمردين الأكراد في شمال العراق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع التركية، وقالت الوزارة على تويتر “انطلقت عملية المخلب-النسر، وطائراتنا تدمر جحور الإرهابيين”.

واستهدفت الغارات بحسب الوزارة  قواعد لحزب العمال الكردستاني في مناطق قنديل وسنجار وهاكورك في شمال العراق، وتؤكد تركيا مشروعية غاراتها لاستهداف مخابئ حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه انقرة وحلفاؤها الغربيون “منظمة إرهابية”، ويخوض هذا الحزب صراعا مسلحا داميا ضد السلطات التركية منذ 1984.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية

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